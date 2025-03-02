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Лауреат «Оскара»: если бы Леброн изобрёл лекарство от рака, то ему бы сказали: «А диабет?»

Лауреат «Оскара»: если бы Леброн изобрёл лекарство от рака, то ему бы сказали: «А диабет?»
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Известный голливудский актёр и лауреат премии американской киноакадемии «Оскар» Джейми Фокс встал на защиту четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Если бы Леброн изобрёл лекарство от рака, то ему бы сказали: «А как насчёт диабета?» За 20 лет карьеры в НБА он набрал больше 40 тысяч очков. Оставаясь не благородным, Джеймс несёт на своих плечах эту дерьмовую лигу», — написал Фокс под одним из постов Джеймса, который тот опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Ранее Леброн Джеймс заявил, что негативные новости в СМИ пагубно влияют на баскетбол.

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