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Инсайдер сообщил, что Эмбиид провёл личную встречу с владельцем «Сиксерс»

Инсайдер сообщил, что Эмбиид провёл личную встречу с владельцем «Сиксерс»
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Известный североамериканский инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал, что 30-летний камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид провёл личную встречу с владельцем клуба Джошуа Харрисом. Также он сообщил детали встречи.

«Как мне сообщили, Джоэл Эмбиид провёл личную встречу с владельцем клуба Джошуа Харрисом по поводу состояния своего колена. Он хотел понять, каковы интересы организации в его отношении.

Важно помнить, что Джошуа Харрис должен выплатить Эмбииду $ 300 млн в течение следующих пяти сезонов. На фоне этих событий за последний месяц мы увидели серьёзные различия между Джоэлом Эмбиидом и «Сиксерс». Эмбиид считает, что ему требуется другой подход к лечению. Однако в команде были уверены, что Джоэл должен играть через боль, набираться лучшей формы и продолжать выступать в этом году.

«Сиксерс» применяли различные методы, включая ежемесячные инъекции, чтобы вернуть Эмбиида на площадку. Однако сейчас их главная цель — вернуть его в строй самым эффективным и стабильным способом. И они стремятся достичь этой цели, применяя современные подходы», — приводит слова Чарании портал Hoopshype.

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