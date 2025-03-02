Джимми Батлеру предъявлен судебный иск

35-летнему лёгкому форварду калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» американцу Джимми Батлеру предъявлен иск из-за того, что он якобы устроил погром в арендованном доме в Майами. Об этом сообщает компания Five Star.

По мнению компании, Батлер прожил в арендованном доме на два месяца больше, хотя срок аренды истёк в августе 2024 года. Представители фирмы утверждают, что по договору Батлер в таком случае должен был внести двойную оплату в размере $ 130 тыс.

Кроме того, в иске говорится, что Джимми оставил имущество в аварийном состоянии. В судебных документах также указывается, что американский игрок причинил ущерб дому на сумму в $ 125 тыс., включая появление плесени, повреждение гипсокартона и напольных покрытий, неухоженный бассейн и неисправную систему кондиционирования воздуха.