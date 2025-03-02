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«Лука — волшебник». В Далласе создали мурал в честь Дончича

«Лука — волшебник». В Далласе создали мурал в честь Дончича
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В Далласе группа местных художников на память создала мурал в честь 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича, который до начала февраля играл за «Даллас Маверикс».

«Лука — волшебник», — добавили художники надпись на мурале.

Напомним, Дончич был выбран в 2018 году под третьим номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) клубом «Атланта Хоукс», после чего был сразу же обменян в «Даллас Маверикс» на Трея Янга. В составе техасского клуба Лука впервые в карьере вышел в финал НБА в сезоне-2023/2024.

В финальной серии «Даллас» столкнулся с «Бостон Селтикс». Команды провели пять встреч, в четырёх из которых победу одержали «кельты». Таким образом, «Бостон» завоевал свой 18-й титул.

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