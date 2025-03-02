Джейсон Тейтум стал третьим игроком в истории НБА в одном из статистических показателей

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после Леброна Джеймса и Уилта Чемберлена, кому удалось набрать 13 тысяч очков и сделать 4 тысячи подборов до 27 лет. На это обратил внимание аккаунт Clutch Points в X (ранее Twitter).

Интересно, что именно завтра, 3 марта, Тейтуму исполнится 27 лет.

Напомним, Тейтум в текущем сезоне североамериканской лиги принял участие в 58 играх. В среднем за встречу американский атлет набирает 26,7 очка, делает 8,8 подбора, отдаёт 5,8 передачи, а также совершает 1,1 перехвата и 0,5 блок-шота.