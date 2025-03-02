Никола Йокич получил серьёзный порез на левой руке во время матча с «Бостон Селтикс»

30-летний сербский центровой колорадского клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил серьёзный порез на левой руке во время матча с «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт в матче составляет 61:48 в пользу «Селтикс».

Фото: Аккаунт Clutch Points в X (ранее Twitter)

Напомним, Йокич выступает за «Денвер Наггетс» с 2015 года. В текущем сезоне североамериканской лиги он принял участие в 55 матчах. В среднем за встречу сербский атлет набирает 28,8 очка, делает 12,6 подбора, отдаёт 10,3 результативной передачи, а также совершает 1,8 перехвата и 0,7 блок-шота.

Ранее Никола Йокич был шокирован, когда Шакил О'Нил заговорил с ним по-сербски.