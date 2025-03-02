Никола Йокич получил серьёзный порез на левой руке во время матча с «Бостон Селтикс»
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30-летний сербский центровой колорадского клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил серьёзный порез на левой руке во время матча с «Бостон Селтикс». На момент написания новости счёт в матче составляет 61:48 в пользу «Селтикс».
НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
110 : 103
Денвер Наггетс
Денвер
Бостон Селтикс: Браун - 22, Хорфорд - 19, Уайт - 17, Тейтум - 16, Притчард - 11, Хозер - 8, Корнет - 8, Кета - 6, Крэйг - 1, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Уотсон, Шейерман
Денвер Наггетс: Маррей - 26, Браун - 24, Йокич - 20, Уэстбрук - 12, Портер - 10, Строутер - 4, Ннаджи - 3, Пикетт - 3, Джордан - 1, Тайсон, Шарич, Джонс
Фото: Аккаунт Clutch Points в X (ранее Twitter)
Напомним, Йокич выступает за «Денвер Наггетс» с 2015 года. В текущем сезоне североамериканской лиги он принял участие в 55 матчах. В среднем за встречу сербский атлет набирает 28,8 очка, делает 12,6 подбора, отдаёт 10,3 результативной передачи, а также совершает 1,8 перехвата и 0,7 блок-шота.
Ранее Никола Йокич был шокирован, когда Шакил О'Нил заговорил с ним по-сербски.
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