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Четырёхкратный участник МВЗ: Тейтум и Браун завершат карьеру с тремя перстнями

Четырёхкратный участник МВЗ: Тейтум и Браун завершат карьеру с тремя перстнями
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс уверен, что лидеры «Бостон Селтикс» Джейлен Браун и Джейсон Тейтум ещё дважды смогут стать чемпионами НБА.

«Тейтум и Браун завершат карьеры с тремя перстнями. Когда именно, не знаю, но они определённо выиграют ещё два», — сказал Казинс в видео, которое было опубликовано в аккаунте Run it Back в X (ранее Twitter).

Напомним, Тейтум в текущем сезоне североамериканской лиги принял участие в 58 играх. В среднем за встречу Джейсон набирает 26,7 очка, делает 8,8 подбора, отдаёт 5,8 передачи.

Браун, в свою очередь, принял участие в 51 встрече в НБА. В среднем за матч Джейлен набирает 23,1 очка, делает 6,0 подбора, а также отдаёт 4,6 передачи.

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