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Бостон Селтикс — Денвер Наггетс, результат матча 2 марта 2025, счет 110:103, НБА 2024-2025

Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денвер Наггетс» победить «Бостон Селтикс»
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Сегодня, 2 марта, на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась со счётом 110:103 (32:20, 29:28, 22:29, 27:26) в пользу «кельтов».

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
110 : 103
Денвер Наггетс
Денвер
Бостон Селтикс: Браун - 22, Хорфорд - 19, Уайт - 17, Тейтум - 16, Притчард - 11, Хозер - 8, Корнет - 8, Кета - 6, Крэйг - 1, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Уотсон, Шейерман
Денвер Наггетс: Маррей - 26, Браун - 24, Йокич - 20, Уэстбрук - 12, Портер - 10, Строутер - 4, Ннаджи - 3, Пикетт - 3, Джордан - 1, Тайсон, Шарич, Джонс

Самым результативным игроком в составе «Бостон Селтикс» стал Джейлен Браун. Он набрал 22 очка, сделал пять подборов, а также отдал восемь передач. Джейсон Тейтум, в свою очередь, оформил дабл-дабл, набрав 16 очков и совершив 11 подборов.

Наиболее результативным игроком в составе «Денвер Наггетс» стал Джамал Маррей. Ему удалось набрать 26 очков, сделать шесть подборов, а также отдать семь передач. Никола Йокич, в свою очередь, оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и совершив 14 подборов.

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