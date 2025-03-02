Дабл-дабл Николы Йокича не помог «Денвер Наггетс» победить «Бостон Селтикс»

Сегодня, 2 марта, на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась со счётом 110:103 (32:20, 29:28, 22:29, 27:26) в пользу «кельтов».

Самым результативным игроком в составе «Бостон Селтикс» стал Джейлен Браун. Он набрал 22 очка, сделал пять подборов, а также отдал восемь передач. Джейсон Тейтум, в свою очередь, оформил дабл-дабл, набрав 16 очков и совершив 11 подборов.

Наиболее результативным игроком в составе «Денвер Наггетс» стал Джамал Маррей. Ему удалось набрать 26 очков, сделать шесть подборов, а также отдать семь передач. Никола Йокич, в свою очередь, оформил дабл-дабл, набрав 20 очков и совершив 14 подборов.