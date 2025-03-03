Энтони Эдвардс ответил, кого считает величайшим игроком. Это не Леброн и не Джордан

23-летний атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс признался, что считает лидера «Финикс Санз» Кевина Дюранта величайшим игроком в истории НБА, а также поделился эмоциями от первой игры против него.

«Дюрант мой любимый игрок, он для меня величайший в истории. Кевин великолепен. Я был в восторге от его игры. А в первом матче против меня Кевина мне пришлось взять себя в руки, поскольку нам нужно было сосредоточиться на том, что происходит на площадке.

А потом Дюрант начал защищать меня. Я подумал: «Кей Ди, да ладно, ты же не защитник». Но он принял вызов и продолжал оберегать меня. И я был очень счастлив, потому что мне нравится принимать вызовы и защищаться против лучших», — приводит слова Эдвардса портал Fadeaway World.

Кевин Дюрант является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратным олимпийским чемпионом. Дважды он был признан самым ценным игроком финала НБА. В 2008-м он получил награду «Новичок года».