«Кливленд» в овертайме обыграл «Портленд» и одержал десятую победу подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 133:129.

Самым результативным в составе «Кливленда» стал Деандре Хантер, который записал в свой актив 32 очка.

Лучшим в составе «Портленда» стал Дени Авдия, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 12 подборов и 10 передач.

«Кливленд» одержал десятую победу подряд. «Портленд» прервал победную серию из четырёх матчей.

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