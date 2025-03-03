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Кливленд – Портленд, результат матча 2 марта 2025, счет 133:129, регулярный чемпионат НБА

«Кливленд» в овертайме обыграл «Портленд» и одержал десятую победу подряд
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 133:129.

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
133 : 129
ОТ
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Кливленд Кавальерс: Хантер - 32, Джером - 25, Мобли - 20, Страс - 14, Гарлэнд - 13, Аллен - 12, Меррилл - 9, Уэйд - 5, Окоро - 3, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 30, Саймонс - 27, Камара - 19, Шарп - 18, Хендерсон - 15, Бэнтон - 7, Рит - 7, Клингэн - 4, Уокер - 2, Рупер, Мюррэй, Сиссоко

Самым результативным в составе «Кливленда» стал Деандре Хантер, который записал в свой актив 32 очка.
Лучшим в составе «Портленда» стал Дени Авдия, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 12 подборов и 10 передач.

«Кливленд» одержал десятую победу подряд. «Портленд» прервал победную серию из четырёх матчей.

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