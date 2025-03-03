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Лос-Анджелес Лейкерс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 3 марта 2025, счёт 108:102, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

46 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» победить в дерби с «Клипперс»
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Утром 3 марта мск на «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:102.

НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Кнехт - 19, Джеймс - 17, Финни-Смит - 11, Винсент - 9, Вандербилт - 8, Хэйс - 6, Милтон - 6, Джемисон - 3, Реддиш, Джеймс, Лень, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Данн - 15, Харден - 13, Богданович - 12, Зубац - 12, Батюм - 6, Юбэнкс - 4, Пауэлл - 4, Коффи - 3, Миллер, Браун, Миллз

В составе победителей наибольшей результативностью отличился словенец Лука Дончич, который набрал 29 очков, сделал шесть подборов и девять передач. На счету звёздного форварда команды Леброна Джеймса 17 очков, пять подборов и девять передач.

В составе «Клипперс» наибольшей результативностью отличился американский форвард Кавай Леонард, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.

В следующем матче «Лейкерс» дома встретятся с «Нью-Орлеан Пеликанс» 5 марта, а «Клипперс» сыграют на выезде с «Финикс Санз» также 5 марта.

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