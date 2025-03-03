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46 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» победить в дерби с «Клипперс»

Утром 3 марта мск на «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 108:102.

В составе победителей наибольшей результативностью отличился словенец Лука Дончич, который набрал 29 очков, сделал шесть подборов и девять передач. На счету звёздного форварда команды Леброна Джеймса 17 очков, пять подборов и девять передач.

В составе «Клипперс» наибольшей результативностью отличился американский форвард Кавай Леонард, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов.

В следующем матче «Лейкерс» дома встретятся с «Нью-Орлеан Пеликанс» 5 марта, а «Клипперс» сыграют на выезде с «Финикс Санз» также 5 марта.