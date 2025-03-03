40-летний Леброн Джеймс — в шаге от исторического достижения в НБА
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Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 17 очков во время домашней встречи регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», которая завершилась победой «озёрников» со счётом 108:102.
НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Кнехт - 19, Джеймс - 17, Финни-Смит - 11, Винсент - 9, Вандербилт - 8, Хэйс - 6, Милтон - 6, Джемисон - 3, Реддиш, Джеймс, Лень, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Данн - 15, Харден - 13, Богданович - 12, Зубац - 12, Батюм - 6, Юбэнкс - 4, Пауэлл - 4, Коффи - 3, Миллер, Браун, Миллз
Таким образом, 40-летний американский баскетболист остановился в одном очке от исторического достижения в НБА. Всего за карьеру с учётом как регулярки, так и плей-офф Леброн набрал 49999 очков.
На данный момент легендарному форварду «озёрников» 40 лет 62 дня. Джеймс является самым возрастным игроком в лиге. В следующем матче «Лейкерс» дома встретятся с «Нью-Орлеан Пеликанс» 5 марта.
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