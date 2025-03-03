40-летний Леброн Джеймс — в шаге от исторического достижения в НБА

Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 17 очков во время домашней встречи регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», которая завершилась победой «озёрников» со счётом 108:102.

Таким образом, 40-летний американский баскетболист остановился в одном очке от исторического достижения в НБА. Всего за карьеру с учётом как регулярки, так и плей-офф Леброн набрал 49999 очков.

На данный момент легендарному форварду «озёрников» 40 лет 62 дня. Джеймс является самым возрастным игроком в лиге. В следующем матче «Лейкерс» дома встретятся с «Нью-Орлеан Пеликанс» 5 марта.