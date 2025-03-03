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Президент РФБ Кириленко прокомментировал февральский сбор России

Президент РФБ Кириленко прокомментировал февральский сбор России
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился главной задачей февральского сбора национальной команды России, который проходил с 17 по 25 февраля в учебно-тренировочном центре «Новогорск».

«Я был на одной тренировке, поэтому, наверное, у меня нет больших впечатлений от тренировочного процесса. Об этом лучше спросить Сергея Моню или Зорана Лукича. Наша самая главная задача, конечно же, развитие молодых ребят. Это окно у нас прошло без баскетбольных игр, потому что в прошлом был турнир. В этот раз больше молодых ребят вызвали на сбор. Те, кто чуть постарше, участвовали в Матче звёзд Единой лиги. Поэтому приняли решение дать им немного отдохнуть от такой насыщенной программы.

Цель была больше ребят собрать, как я уже говорил, с прицелом на следующие пять-шесть лет и тех, кто чуть-чуть меньше получает практики в своих клубах, чтобы познакомиться с атмосферой в сборной. Чтобы они посмотрели вообще, что это такое, поняли требования Зорана, как взаимодействовать с теми, кто регулярно попадает в обойму национальной команды. Такая главная задача была, и мне кажется, она была выполнена», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью Кириленко:
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
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«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
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