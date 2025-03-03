Андрей Кириленко назвал ключевую задачу РФБ и сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, почему сейчас в сборной России делается ставка на молодёжь.

«Во-первых, конечно, молодые ребята — это наша задача как РФБ. Во-вторых, это условия, в которых мы сейчас находимся. Если бы мы сейчас участвовали в международных соревнованиях, то, естественно, это был бы чуть более опытный состав. Баскетболисты, которые в клубах больше играют — Георгий Жбанов, Андрей Лопатин, Антон Астапкович, Александр Ганькевич. Тот же Кирилл Елатонцев или Андрей Мартюк.

В общем, состав не был бы настолько молодым, но в любом случае условия всё равно диктуют нам некий вектор для развития команды. И мы понимаем прекрасно, что, пока всё равно не участвуем в официальных турнирах, у нас есть этот задел, чтобы чуть смотреть дальше, нежели сиюминутные задачи какие-то решать», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.