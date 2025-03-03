Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мы — заложники условий». Андрей Кириленко — о преемственности в сборной России

«Мы — заложники условий». Андрей Кириленко — о преемственности в сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и в прошлом известный игрок Андрей Кириленко поделился мнением о преемственности в национальной команде России.

«Безусловно, нужна преемственность — несомненно! Мы сейчас здесь заложники условий, в которых находимся, поэтому пробуем и так и так. Например, когда у нас в ноябре был турнир и уже были соперники, которые по уровню нам подходят, тот же Тунис, то была собрана команда, где шесть-семь человек получают значительное количество минут в своих клубах.

Можно сказать, такой микс был — опытные игроки и более молодые ребята. Сейчас игр меньше, баскетболисты заняты в клубах, и у нас нет официальных соревнований, значит, в сборную привлекается больше молодёжи. В августе 2024-го мы хотели посмотреть ближайший резерв, поэтому добавили к ним трёх-четырёх опытных игроков», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью Кириленко:
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Эксклюзив
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android