«Мы — заложники условий». Андрей Кириленко — о преемственности в сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и в прошлом известный игрок Андрей Кириленко поделился мнением о преемственности в национальной команде России.

«Безусловно, нужна преемственность — несомненно! Мы сейчас здесь заложники условий, в которых находимся, поэтому пробуем и так и так. Например, когда у нас в ноябре был турнир и уже были соперники, которые по уровню нам подходят, тот же Тунис, то была собрана команда, где шесть-семь человек получают значительное количество минут в своих клубах.

Можно сказать, такой микс был — опытные игроки и более молодые ребята. Сейчас игр меньше, баскетболисты заняты в клубах, и у нас нет официальных соревнований, значит, в сборную привлекается больше молодёжи. В августе 2024-го мы хотели посмотреть ближайший резерв, поэтому добавили к ним трёх-четырёх опытных игроков», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.