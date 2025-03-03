«Желание играть с Сербией, США и Францией — колоссальное». Кириленко — о сборной России

В прошлом игрок «Юты Джаз» и московского ЦСКА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объяснил, почему нашей национальной команде не удаётся сыграть с серьёзным соперником.

«Все должны понимать, что желание привезти соперников у нас огромное. Желание играть с Сербией, с Францией, с США, с Канадой — колоссальное! Конечно, сборная России хочет соревноваться с этими командами, но мы все забываем про одну простую вещь — что есть сезон официальных игр, который проходит в таком формате: один сезон — чемпионат Европы, один сезон — Олимпиада, один сезон — чемпионат мира и ещё один, когда проходят квалификации к чемпионату мира.

И у всех команд, которые находятся в этом календаре, свёрстаны графики. А так как мы находимся вне этого графика, желания нашего недостаточно для того, чтобы играть с этими сборными, потому что они все просто заняты, и мы не подходим под этот ритм.

Поэтому, слава богу, получается находить соперников для сборной. Летом это была Венесуэла, в ноябре — Тунис и Ливия, конечно, мы будем продолжать разговоры с командами, которые будут доступны, но это не значит, что у нас есть роскошь выбора, как это было раньше, когда мы играли во всех турнирах», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.