Андрей Кириленко высказался о нежелании баскетболистов играть за сборную России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о нежелании игры за сборную нашей страны.

«Если игрок не хочет ехать в сборную, наверное, ему и не надо туда больше приезжать. Если спортсмены молодые и для себя изначально не видят смысла игры за национальную команду, то я не знаю… Это уже вопрос больше к мотивации. У меня лично не было никогда такого в голове, что я там не хочу ехать в сборную или не могу. Понимаю какие-то факторы, которые влияют на это, — травмы или жизненные обстоятельства, тогда, конечно, нет вопросов.

Понятно, что ситуации разные бывают в жизни с твоим здоровьем, когда ты не можешь приехать. Но если просто не едешь из-за того, что не хочешь или мотивация не та, это, наверное, вопрос больше к самим игрокам. А что касается практики, опять же, национальная команда не собирается в тот момент, когда у профессиональных клубов есть свои интересы. Поэтому здесь накладок быть не должно», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.