Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко высказался о нежелании баскетболистов играть за сборную России

Андрей Кириленко высказался о нежелании баскетболистов играть за сборную России
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о нежелании игры за сборную нашей страны.

«Если игрок не хочет ехать в сборную, наверное, ему и не надо туда больше приезжать. Если спортсмены молодые и для себя изначально не видят смысла игры за национальную команду, то я не знаю… Это уже вопрос больше к мотивации. У меня лично не было никогда такого в голове, что я там не хочу ехать в сборную или не могу. Понимаю какие-то факторы, которые влияют на это, — травмы или жизненные обстоятельства, тогда, конечно, нет вопросов.

Понятно, что ситуации разные бывают в жизни с твоим здоровьем, когда ты не можешь приехать. Но если просто не едешь из-за того, что не хочешь или мотивация не та, это, наверное, вопрос больше к самим игрокам. А что касается практики, опять же, национальная команда не собирается в тот момент, когда у профессиональных клубов есть свои интересы. Поэтому здесь накладок быть не должно», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью Кириленко:
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Эксклюзив
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android