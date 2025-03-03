Президент РФБ Кириленко рассказал, когда Россия может вернуться на международную арену

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением, когда Россию могут вернуть в международное движение.

«Мы сейчас очень зависимы от геополитической обстановки. Как только вернёмся в международное движение — а я уверен, что это произойдёт, — ситуация изменится. Просто когда это случится, мы не знаем. Этого сейчас никто не может знать, потому не надо верить тем, кто говорит: «Нет, мы вернёмся сегодня, завтра или послезавтра». В целом это может произойти и сегодня, и завтра, а может быть, через год, через два или к Олимпиаде 2028 года, как сказал наш министр спорта Михаил Дегтярёв.

Так что нет конкретики по этому поводу. Сейчас есть только слухи, оперировать планами в контексте слухов, по моему мнению, неправильно. У нас есть несколько опций и вариантов развития событий? Да, конечно! Почему я говорю, что сейчас очень большой акцент у нас на молодёжь? Потому что если ситуация не будет меняться, хотя бы эти ребята получат вообще идею, что из себя представляет сборная, как национальная команда функционирует и чего вообще ожидать», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.