В ночь с 1 на 2 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 3 марта:

«Индиана Пэйсерс» – «Чикаго Буллз» – 127:112;

«Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» – 112:116 ОТ;

«Орландо Мэджик» – «Торонто Рэпторс» – 102:104;

«Сан-Антонио Спёрс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 132:146;

«Юта Джаз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 121:128;

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 108:102;

«Финикс Санз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 98:116.

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