Результаты игрового дня НБА 3 марта
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В ночь с 1 на 2 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошёл очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата состоялось матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 3 марта:
«Индиана Пэйсерс» – «Чикаго Буллз» – 127:112;
«Майами Хит» – «Нью-Йорк Никс» – 112:116 ОТ;
«Орландо Мэджик» – «Торонто Рэпторс» – 102:104;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Оклахома-Сити Тандер» – 132:146;
«Юта Джаз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 121:128;
«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Лос-Анджелес Клипперс» – 108:102;
«Финикс Санз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 98:116.
НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
127 : 112
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Несмит - 27, Сиакам - 20, Халибёртон - 17, Тёрнер - 16, Нембард - 11, Макконнелл - 11, Шиппард - 9, Брайант - 7, Топпин - 6, Уокер - 3, Брэдли, Фёрфи, Джонсон
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Гидди - 18, Бузелис - 18, Коллинс - 16, Джонс - 11, Смит - 10, Хортон-Такер - 6, Филлипс - 3, Картер - 2, Терри - 2, Болл, Хаертер
НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 116
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Майами Хит: Адебайо - 30, Хироу - 22, Уэр - 12, Бёркс - 12, Митчелл - 11, Робинсон - 10, Хайсмит - 8, Розир - 5, Андерсон - 2, Йович, Ларссон, Жакез-мл., Уиггинс, Лав
Нью-Йорк Никс: Брансон - 31, Ануноби - 23, Таунс - 19, Харт - 14, Макбрайд - 12, Пэйн - 5, Бриджес - 5, Шамет - 5, Робинсон - 2, Райт, Дадье, Ачиува, Колек
НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
102 : 104
Торонто Рэпторс
Торонто
Орландо Мэджик: Вагнер - 25, Банкеро - 23, Картер - 14, Колдуэлл-Поуп - 12, Блэк - 7, Энтони - 7, Джозеф - 5, Ховард - 5, Да Силва - 2, Айзек - 1, Битадзе - 1, Хьюстан, Харрис
Торонто Рэпторс: Куикли - 24, Барретт - 22, Пёлтль - 16, Шид - 12, Барнс - 10, Уолтер - 7, Робинсон - 6, Могбо - 5, Дик - 2, Ингрэм, Лоусон, Буше
НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
132 : 146
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 32, Фокс - 20, Сохан - 17, Васселл - 15, Барнс - 14, Шампани - 8, Джонсон - 7, Пол - 6, Мамукелашвили - 5, Маклафлин - 3, Брэнэм - 3, Бийомбо - 2, Дюк, Уэсли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 41, Гилджес-Александер - 31, Уоллес - 19, Уиггинс - 17, Карузо - 10, Хартенштайн - 10, Дорт - 9, Дженг - 7, Уильямс - 2, Джонс, Уильямс, Дука
НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
121 : 128
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Юта Джаз: Джордж - 28, Сенсабо - 21, Чьебв - 16, Филиповски - 12, Кольер - 11, Поттер - 8, Джузэнг - 8, Спрингер - 7, Уильямс - 5, Мартин - 5, Хендрикс, Михайлюк
Нью-Орлеан Пеликанс: Олиник - 26, Макколлум - 25, Уильямсон - 24, Мёрфи - 20, Браун - 8, Мисси - 8, Хоукинс - 8, Маткович - 6, Альварадо - 3, Кэйн, Ривз, Робинсон-Эрл
НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Кнехт - 19, Джеймс - 17, Финни-Смит - 11, Винсент - 9, Вандербилт - 8, Хэйс - 6, Милтон - 6, Джемисон - 3, Реддиш, Джеймс, Лень, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Данн - 15, Харден - 13, Богданович - 12, Зубац - 12, Батюм - 6, Юбэнкс - 4, Пауэлл - 4, Коффи - 3, Миллер, Браун, Миллз
НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
98 : 116
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Дюрант - 26, Бил - 18, Букер - 17, Джонс - 10, Бол - 9, Данн - 5, Аллен - 5, Ричардс - 4, Пламли - 4, О'Нил, Игодаро, Ли, Гиллеспи, Мицич, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 44, Дивинченцо - 24, Рэндл - 20, Макдэниелс - 13, Рид - 7, Конли - 3, Кларк - 3, Миллер - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Эдвардс, Гарза
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