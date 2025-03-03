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«Наша изоляция — огромный удар». Андрей Кириленко — об отстранении сборной России

«Наша изоляция — огромный удар». Андрей Кириленко — об отстранении сборной России
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объяснил, почему наше отстранение от международных соревнований — огромный удар по спортсменам.

«В любом случае, конечно же, вся эта ситуация с нашей изоляцией от международного спорта — огромный удар именно по спортивным умениям, так как у людей нет международной практики. Это очень сильно влияет на нас! Кто бы что ни говорил, что мы всё можем сами или мы наверстаем. Невозможно без опыта игры с международными командами наверстать на 100% свои навыки какие-то, да? И наши баскетболисты, которые на регулярной основе сейчас играют в международном поле, конечно, гораздо больше получают именно баскетбольного опыта, нежели мы получаем его», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью Кириленко:
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Эксклюзив
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
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Новости. Баскетбол
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