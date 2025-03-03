«Наша изоляция — огромный удар». Андрей Кириленко — об отстранении сборной России

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объяснил, почему наше отстранение от международных соревнований — огромный удар по спортсменам.

«В любом случае, конечно же, вся эта ситуация с нашей изоляцией от международного спорта — огромный удар именно по спортивным умениям, так как у людей нет международной практики. Это очень сильно влияет на нас! Кто бы что ни говорил, что мы всё можем сами или мы наверстаем. Невозможно без опыта игры с международными командами наверстать на 100% свои навыки какие-то, да? И наши баскетболисты, которые на регулярной основе сейчас играют в международном поле, конечно, гораздо больше получают именно баскетбольного опыта, нежели мы получаем его», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.