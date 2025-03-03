Андрей Кириленко прокомментировал слова тренера Сербии о Зоране Лукиче

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал слова Светислава Пешича, который назвал своим преемником в сборной Сербии нынешнего тренера России Зорана Лукича.

«Я согласен с Пешичем. Зоран — великолепный тренер! Помимо этого, мне импонирует то, что у него есть акцент на развитие молодых игроков. Это, в свою очередь, очень важно и нужно нам [РФБ]. Поэтому я могу только поддержать здесь Пешича в том плане, что Лукич — тренер, который заслуживает работать на самом высоком уровне», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Отметим, Лукич с 22 октября 2021 года занимает пост главного тренера мужской сборной России по баскетболу.