Президент РФБ Кириленко ответил, останется ли Лукич в сборной России после 2028 года

В прошлом известный игрок, а сейчас президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, останется ли сербский специалист Зоран Лукич во главе сборной России после 2028 года.

«Пока рано загадывать? Конечно! Зачастую судьба тренера зависит от многих факторов. Естественно, результаты — одна из немаловажных причин. К сожалению, на сегодняшний день судьба тренера не очень привлекательная в этом контексте. Можно показывать классный баскетбол и уступать, можно показывать плохую игру, но побеждать. Поэтому всё зависит от разных факторов. Пока то сотрудничество, которое у нас есть, РФБ полностью устраивает. Потому что Зоран выиграл все три матча в качестве главного тренера в квалификации чемпионата мира, а после этого Россия больше не выступала.

Получается, результат у него есть, а те задачи, которые федерация ставит перед ним по воспитанию, взращиванию молодых кадров наших, он полностью выполняет. Все прекрасно видят это на регулярной основе, даже иногда удивляются: «Почему у нас в сборной вот эти имена, о которых мы ничего не слышали». Потому что есть огромная работа департамента резерва, занимающегося просмотром игроков, и даже если кто-то немножко приглянулся, то его надо попробовать, посмотреть. Может быть, кто-то позже раскроется, может быть, кто-то лучше готов уже сейчас, именно в этом плане Зоран проделывает очень хорошую работу», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.