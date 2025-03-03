Евролига: расписание на 3 марта
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Сегодня, 3 марта, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В эту дату состоится один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Расписание матчей Евролиги на 3 марта:
22:30 мск – «Париж» – «Фенербахче».
Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
03 марта 2025, понедельник. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает греческий клуб «Олимпиакос», в активе которого 20 побед и семь поражений. На втором месте расположился «Фенербахче» из Турции (17 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает ещё одна греческая команда «Панатинаикос» (16 побед, 10 поражений).
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