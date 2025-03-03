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Президент РФБ Андрей Кириленко объяснил, что его привлекает в Матче звёзд Единой лиги

Президент РФБ Андрей Кириленко объяснил, что его привлекает в Матче звёзд Единой лиги
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что его больше всего привлекает в Матче звёзд Единой лиги ВТБ.

«Мне очень понравилось. Больше всего привлекает то, что у этого события своя душа. Каждый Матч звёзд разный. Были интересные концепции — от Ромео и Джульетты до каких-то цифровых вещей и балета. В этом году тема — русский фольклор. Постоянно меняются тематика и формат, и это классно!

Например, были форматы «Хозяева» и «Гости», «Старая» и «Новая» школа, Восток и Запад. В спортивной составляющей уже сложно удивить, но в этом плане постоянные смены тем действительно дают свой эффект. Эти кольца, опускающиеся свысока, которые двойные очки дают, — они же больше созданы для развлечения.

И мне кажется, что именно это и даёт свою изюминку, благодаря которой зрители приходят не только посмотреть баскетбол, но и получить наслаждение от происходящего, зарядиться хорошей энергией на фоне нашей любимой игры», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью Кириленко:
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
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«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
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