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Андрей Кириленко назвал главное открытие этого сезона Единой лиги

Андрей Кириленко назвал главное открытие этого сезона Единой лиги
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко назвал то, что его больше всего удивило в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань»! Эта команда удивила. Особенно Андрей Ведищев, который стал тренером. Он для меня хедлайнер всего сезона. Я сначала не верил, думал, что-то не вяжется… Не потому, что он плохой тренер, а просто не осознавал этого. Он всегда был президентом клуба — и вдруг стал тренером. А он пришёл, и команда выдала серию из девяти побед. «Локо» здорово играет, а российские футболисты получают много времени. Для меня это открытие сезона. Я не знал, что Ведищев может быть тренером, а не только президентом», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью Кириленко:
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
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«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
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