Команда Влада Голдина проиграла в NCAA, несмотря на 22 очка россиянина

Завершился матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встречались команды университета Мичигана, за который выступает российский баскетболист Владислав Голдин, и «Иллинойс Файтинг Иллини», представляющая Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне. Победу со счётом 93:73 одержал иллинойский университет.

Голдин в этой встрече провёл на площадке 30 минут и за это время набрал 22 очка (11/15 с игры, 0/4 из-а дуги) и совершил семь подборов.

Ранее издание ESPN представило рейтинг кандидатов студенческой лиги на драфте НБА — 2025. Голдин расположился в нём на 93-м месте. Другой российский баскетболист Егор Дёмин – 10-й.

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