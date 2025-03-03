Андрей Кириленко выделил двух игроков Единой лиги, являющихся украшением сезона

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выделил двух игроков Единой лиги, которые усилили наш чемпионат и являются украшением всего сезона.

«Конечно, приход в ЦСКА Аврамовича — украшение сезона. Он блеснул на Олимпиаде и сейчас играет в армейском клубе. Само собой, возвращение Алексея Шведа — хайлайт сезона. В этом плане всегда выделяется «большая четвёрка» — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Но если посмотреть: «Парма» выдаёт классные отрезки, «Пари Нижний Новгород» нет-нет да и укусит кого-то, МБА-МАИ как-то неудачно начала сезон, но теперь отбирает очки у соперников.

«Уралмаш» тоже цепляется, поэтому интересно смотреть. Жалко немножко, что «Самара» провалилась, но у них понятная история, она не связана с баскетболом. Наш чемпионат интересно смотреть, и матчи бывают очень напряжённые, особенно когда играют клубы из первой четвёрки», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.