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Андрей Кириленко выделил двух игроков Единой лиги, являющихся украшением сезона

Андрей Кириленко выделил двух игроков Единой лиги, являющихся украшением сезона
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выделил двух игроков Единой лиги, которые усилили наш чемпионат и являются украшением всего сезона.

«Конечно, приход в ЦСКА Аврамовича — украшение сезона. Он блеснул на Олимпиаде и сейчас играет в армейском клубе. Само собой, возвращение Алексея Шведа — хайлайт сезона. В этом плане всегда выделяется «большая четвёрка» — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Но если посмотреть: «Парма» выдаёт классные отрезки, «Пари Нижний Новгород» нет-нет да и укусит кого-то, МБА-МАИ как-то неудачно начала сезон, но теперь отбирает очки у соперников.

«Уралмаш» тоже цепляется, поэтому интересно смотреть. Жалко немножко, что «Самара» провалилась, но у них понятная история, она не связана с баскетболом. Наш чемпионат интересно смотреть, и матчи бывают очень напряжённые, особенно когда играют клубы из первой четвёрки», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Читайте полное интервью Кириленко:
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
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«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
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