Андрей Кириленко оценил шансы команд на чемпионство в Единой лиге

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил шансы команд на чемпионство Единой лиги ВТБ в этом сезоне.

«На чемпионство претендуют четыре команды. Дам ЦСКА, «Зениту» и УНИКСу по 30% вероятности победить, а «Локомотиву-Кубань» — 10%. В то же время в этом квартете «Локо» мне более симпатичен, потому что много россиян на ключевых ролях. В связи с этим за них болеешь больше, чем за остальных.

«Локо» будет сложнее, чем другим, поскольку, на мой взгляд, команда менее опытная и менее стабильная. Хотя в отдельных матчах может обыграть кого угодно — что команда из Краснодара и доказала в Москве, победив ЦСКА. Насколько они могут сделать это в серии — вопрос. Но «Локомотив» не раз показывал, что может круто выступать.

Эта четвёрка команд выделяется, конечно. Не думаю, что кто-то их сдвинет. Среди них развернётся борьба за чемпионство», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.