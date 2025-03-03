Дончич вторым по скорости достиг трёх показателей в истории «Лейкерс», впереди — Леброн

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал вторым по скорости игроком в истории калифорнийской команды, который набрал 150 очков, сделал 50 подборов и 50 результативных передач. Быстрее него таких показателей достигал только лёгкий форвард Леброн Джеймс.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» встречались с «Лос-Анджелес Клипперс». «Озёрники» победили со счётом 108:102. Дончич в этой игре набрал 29 очков, совершил шесть подборов и отдал девять результативных передач. Кроме того, в активе словенского разыгрывающего два перехвата.

В составе «Лейкерс» Лука к настоящему моменту сыграл в восьми матчах.

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