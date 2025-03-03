Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич вторым по скорости достиг трёх показателей в истории «Лейкерс», впереди — Леброн

Дончич вторым по скорости достиг трёх показателей в истории «Лейкерс», впереди — Леброн
Комментарии

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич стал вторым по скорости игроком в истории калифорнийской команды, который набрал 150 очков, сделал 50 подборов и 50 результативных передач. Быстрее него таких показателей достигал только лёгкий форвард Леброн Джеймс.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» встречались с «Лос-Анджелес Клипперс». «Озёрники» победили со счётом 108:102. Дончич в этой игре набрал 29 очков, совершил шесть подборов и отдал девять результативных передач. Кроме того, в активе словенского разыгрывающего два перехвата.

В составе «Лейкерс» Лука к настоящему моменту сыграл в восьми матчах.

Материалы по теме
Бойня у арены. Первая игра Дончича с «Далласом» ознаменовалась столкновением фанатов
Видео
Бойня у арены. Первая игра Дончича с «Далласом» ознаменовалась столкновением фанатов

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android