Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке два россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список попали два россиянина (Андрей Зубков и Александр Хоменко и три легионера.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Андрей Зубков (МБА-МАИ);
Керем Кантер («Автодор»);
Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород»);
Хэйден Далтон («Уралмаш»);
Мело Тримбл (ЦСКА).
Фото: https://t.me/vtbleague
Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает ЦСКА, на счету которого 28 побед и пять поражений. На второй позиции располагается «Зенит» (28 побед — пять поражений). Топ-3 замыкает УНИКС (27 побед — семь поражений).