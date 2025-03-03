Единая лига назвала символическую пятёрку недели, в списке два россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список попали два россиянина (Андрей Зубков и Александр Хоменко и три легионера.

Символическая пятёрка недели Единой лиги:

Андрей Зубков (МБА-МАИ);

Керем Кантер («Автодор»);

Александр Хоменко («Пари Нижний Новгород»);

Хэйден Далтон («Уралмаш»);

Мело Тримбл (ЦСКА).

Фото: https://t.me/vtbleague

Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает ЦСКА, на счету которого 28 побед и пять поражений. На второй позиции располагается «Зенит» (28 побед — пять поражений). Топ-3 замыкает УНИКС (27 побед — семь поражений).

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