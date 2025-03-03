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«С глубоким смыслом». Роману Ротенбергу подарили книгу тренера Майкла Джордана

«С глубоким смыслом». Роману Ротенбергу подарили книгу тренера Майкла Джордана
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Белорусские журналисты подарили главному тренеру СКА Роману Ротенбергу книгу «Быть победителем», написанную американским баскетбольным тренером Тимом Гровером, работавшим с легендой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.

Ротенберг получил подарок после выездного матча СКА с минским «Динамо» (1:2) в Континентальной хоккейной лиге. Также Роману вручили конфеты местного производителя.

«С глубоким смыслом подарок. Знаете, это второй подарок от журналиста в моей истории, хотя я 18 лет развиваю российский хоккей. Обязательно прочитаю книгу. А сахар развивает мышление, это тоже нужно», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

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