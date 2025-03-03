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«Ему бы больше доверия». Гомельский назвал одного из лучших российских разыгрывающих

«Ему бы больше доверия». Гомельский назвал одного из лучших российских разыгрывающих
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о 25-летнем российском разыгрывающем «Локомотива-Кубань» Владиславе Емченко.

«В составе «Локомотива» выступает один из лучших разыгрывающих отечественного баскетбола — Емченко. Ему бы больше доверия от тренерского штаба», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Емченко к настоящему моменту принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал шесть очков, совершал два подбора и отдавал 2,5 передачи. «Локомотив» в настоящий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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