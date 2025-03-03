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Леброн Джеймс достиг 1000 побед в регулярных чемпионатах НБА

Леброн Джеймс достиг 1000 побед в регулярных чемпионатах НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достиг отметки в 1000 побед в рамках регулярных чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Это случилось после игры с «Лос-Анджелес Клипперс», в которой «озёрники» одержали победу со счётом 108:102.

Выше Леброна по победам в регулярках только Тим Данкан (1001 победа), Роберт Париш (1014) и Карим Абдул-Джаббар (1074).

В матче с «Клипперс» Леброн набрал 17 очков, совершил пять подборов и отдал девять результативных передач. В настоящий момент Джеймсу 40 лет. В следующем матче «Лейкерс» встретятся с «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра состоится 5 марта и начнётся в 6:30 мск.

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