Никола Йокич высказался о Джейсоне Тейтуме после матча «Бостона» и «Денвера»
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич комплиментарно высказался о лёгком форварде «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме после матча команд. Напомним, «Бостон» победил со счётом 110:103.
НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
110 : 103
Денвер Наггетс
Денвер
Бостон Селтикс: Браун - 22, Хорфорд - 19, Уайт - 17, Тейтум - 16, Притчард - 11, Хозер - 8, Корнет - 8, Кета - 8, Крэйг - 1, Петерсон, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Уотсон, Шейерман
Денвер Наггетс: Маррей - 26, Браун - 24, Йокич - 20, Уэстбрук - 12, Портер - 10, Строутер - 4, Ннаджи - 3, Пикетт - 3, Джордан - 1, Тайсон, Шарич, Джонс
«Он играет действительно здорово и может делать много вещей на паркете. В прошлом году он привёл команду к чемпионству. Он суперзвезда», — сказал Йокич во время общения со СМИ.
В матче с «Денвером» Тейтум оформил дабл-дабл, набрав 16 очков, 11 подборов и семь результативных передач. На счету Йокича в этой встрече также дабл-дабл и 20 очков и 14 подборов. Кроме того, в активе серба девять результативных передач и два перехвата.
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