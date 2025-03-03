Никола Йокич высказался о Джейсоне Тейтуме после матча «Бостона» и «Денвера»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич комплиментарно высказался о лёгком форварде «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме после матча команд. Напомним, «Бостон» победил со счётом 110:103.

«Он играет действительно здорово и может делать много вещей на паркете. В прошлом году он привёл команду к чемпионству. Он суперзвезда», — сказал Йокич во время общения со СМИ.

В матче с «Денвером» Тейтум оформил дабл-дабл, набрав 16 очков, 11 подборов и семь результативных передач. На счету Йокича в этой встрече также дабл-дабл и 20 очков и 14 подборов. Кроме того, в активе серба девять результативных передач и два перехвата.

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: