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Дюрант — после матча с «Миннесотой»: опозорили наших фанатов и опозорились сами

Дюрант — после матча с «Миннесотой»: опозорили наших фанатов и опозорились сами
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Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался после матча регулярного чемпионата НБА с клубом «Миннесота Тимбервулвз», который завершился со счётом 116:98 в пользу «Миннесоты».

«Мы совсем не соответствовали нашим стандартам. Опозорили своих болельщиков и опозорились сами. Хочу, чтобы мы стали лучше. Когда случаются неприятности, мы немного теряемся. С этим трудно справиться. 40 очков после потерь — вот почему мы проиграли», — приводит слова Дюранта пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

В настоящий момент «Финикс» занимает 11-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 28 побед при 33 поражениях.

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Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса:

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