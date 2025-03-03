Адам Сэндлер появился на «Оскаре» в именных кроссовках Карри. Игрок отреагировал

Именитый голливудский актёр Адам Сэндлер, известный любовью к НБА, появился церемонии вручения премии «Оскар» 2025 в 11-й модели именных кроссовок разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри – Under Armour Curry 11.

Фото: Kevin Winter/Getty Images

Сам Стефен уже отреагировал на решение Сэндлера появиться в его именных кроссовках на престижной кинопремии. На своей странице в социальных сетях Карри показал фото актёра, сопроводив снимок следующей подписью: «Адам, отличный выбор».

Своим внешним видом Сэндлер привлёк к себе внимание присутствовавших, которые, в отличие от него на премии были платьях и костюмах. Сам Адам ответил, что никто не требовал от него какого-то определённого стиля.

Карри забросил мяч спиной к кольцу с центра площадки: