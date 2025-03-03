Джо Маззулла высказался о факторе Йокича при подготовке к игре с «Денвером»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла дал комментарий по поводу недавнего матча регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (110:103).

«Что касается плана на игру, то о Йокиче мы ничего не говорили. Дело не в нём. Речь идёт о контроле над всеми другими составляющими. Мы не говорили о Йокиче. Мы говорили обо всём остальном, что в наших силах контролировать», — приводит слова Маззуллы The Athletic.

В матче с «Бостоном» Йокич набрал 20 очков, совершил 14 подборов и отдал девять результативных передач. Ранее Никола высказался о лёгком форварде «Бостон Селтикс» Джейсоне Тейтуме.

Йокич был шокирован, когда О'Нил заговорил по-сербски: