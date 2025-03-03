«Чёртов дуэт!» Перкинс высказался о Леброне и Дончиче

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс оценил выступление лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего команды Луки Дончича в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (108:102).

«Вот же чёртов дуэт Луки и Брона! Боже, благослови Америку», — написал Перкинс на своей странице в социальных сетях.

Один из пользователей обратился к Перкинсу, заявив следующее: «А раньше ты говорил, что это не сработает». Кендрик на это ответил: «Ложь!»

В матче с «Клипперс» Леброн набрал 17 очков, сделал пять подборов и девять передач. На счету Дончича 29 очков, шесть подборов и девять передач.

Дончич выиграл спор у тренеров «Лейкерс», попав с центра поля: