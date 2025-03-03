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«Чёртов дуэт!» Перкинс высказался о Леброне и Дончиче

«Чёртов дуэт!» Перкинс высказался о Леброне и Дончиче
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс оценил выступление лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и разыгрывающего команды Луки Дончича в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (108:102).

НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Кнехт - 19, Джеймс - 17, Финни-Смит - 11, Винсент - 9, Вандербилт - 8, Хэйс - 6, Милтон - 6, Джемисон - 3, Реддиш, Джеймс, Лень, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Данн - 15, Харден - 13, Богданович - 12, Зубац - 12, Батюм - 6, Юбэнкс - 4, Пауэлл - 4, Коффи - 3, Миллер, Браун, Миллз

«Вот же чёртов дуэт Луки и Брона! Боже, благослови Америку», — написал Перкинс на своей странице в социальных сетях.

Один из пользователей обратился к Перкинсу, заявив следующее: «А раньше ты говорил, что это не сработает». Кендрик на это ответил: «Ложь!»

В матче с «Клипперс» Леброн набрал 17 очков, сделал пять подборов и девять передач. На счету Дончича 29 очков, шесть подборов и девять передач.

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