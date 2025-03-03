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Владимир Гомельский оценил шансы Самсона Руженцева вернуться в состав ЦСКА

Владимир Гомельский оценил шансы Самсона Руженцева вернуться в состав ЦСКА
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу шансов 23-летнего лёгкого форварда Самсона Руженцева вернуться в состав ЦСКА. В настоящий момент Руженцев выступает за «Парму», куда он перешёл на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

«Самсон Руженцев обладает огромным потенциалом – отличные физические данные, стабильный бросок, игровая смелость. Необходимо снизить количество потерь, увеличить скорость принятия решений, повысить эффективность защитных действий. А сможет ли Руженцев вернуться в ЦСКА и занять место в старте – это вопрос к нему самому», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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