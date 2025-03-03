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Джа Морант оштрафован НБА на $ 25 тыс.

Джа Морант оштрафован НБА на $ 25 тыс.
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) выписала штраф в $ 25 тыс. 25-летнему американскому разыгрывающему защитнику «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранту за то, что тот бросил мяч в трибуны в конце третьей четверти матча с «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщила пресс-служба организации. Встреча между «Гриззлиз» и «Никс» завершилась со счётом 114:113 в пользу последней команды.

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
113 : 114
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Морант - 25, Бейн - 24, Джексон - 18, Кларк - 11, Иди - 10, Альдама - 9, Уильямс Мл. - 7, Кеннард - 6, Уэллс - 3, Пиппен Мл., Стивенс, Спенсер, Хафф, Багли III, Кончар
Нью-Йорк Никс: Брансон - 23, Ануноби - 19, Макбрайд - 17, Бриджес - 15, Харт - 12, Таунс - 11, Робинсон - 6, Шамет - 5, Пэйн - 3, Ачиува - 3, Райт, Дадье, Колек, Райан

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Морант сыграл 37 матчей. В среднем за игру Джа набирает 20,9 очка, делает 4,1 подбора, 1,2 перехвата и отдаёт 7,4 результативной передачи. В составе «Мемфис Гриззлиз» Морант выступает с 2019 года.

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