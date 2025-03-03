Джа Морант оштрафован НБА на $ 25 тыс.

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) выписала штраф в $ 25 тыс. 25-летнему американскому разыгрывающему защитнику «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранту за то, что тот бросил мяч в трибуны в конце третьей четверти матча с «Нью-Йорк Никс». Об этом сообщила пресс-служба организации. Встреча между «Гриззлиз» и «Никс» завершилась со счётом 114:113 в пользу последней команды.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Морант сыграл 37 матчей. В среднем за игру Джа набирает 20,9 очка, делает 4,1 подбора, 1,2 перехвата и отдаёт 7,4 результативной передачи. В составе «Мемфис Гриззлиз» Морант выступает с 2019 года.