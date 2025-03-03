«Ударил прямо в лицо». Известный комик вспомнил историю о молодом Коби Брайанте

Известный комик, актёр и музыкальный исполнитель Спанки Хэйес рассказал любопытную историю о легендарном баскетболисте Коби Брайанте.

«Брайант вместе со своей девушкой пошёл куда-то, то ли на выпускной, то ли куда-то ещё. И вдруг я вижу, как он бьёт Ваню Морриса из группы Boys II Men прямо в лицо, при этом не снимая гипса. Коби просто взял и ударил его — бам!» — цитирует Спанки Sportskeeda.

По словам комика, он не знал, встречались ли на тот момент Бренда, девушка Брайанта и Ваня Моррис.

Напомним, 26 января 2020 года в возрасте 41 года Коби Брайант погиб при крушении частного вертолёта Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния). В катастрофе погибли ещё несколько человек, в том числе его 13-летняя дочь Джианна.

Всю свою карьеру в НБА (с 1996 по 2016 год) Брайант провёл в составе «озёрников».