Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ударил прямо в лицо». Известный комик вспомнил историю о молодом Коби Брайанте

«Ударил прямо в лицо». Известный комик вспомнил историю о молодом Коби Брайанте
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комик, актёр и музыкальный исполнитель Спанки Хэйес рассказал любопытную историю о легендарном баскетболисте Коби Брайанте.

«Брайант вместе со своей девушкой пошёл куда-то, то ли на выпускной, то ли куда-то ещё. И вдруг я вижу, как он бьёт Ваню Морриса из группы Boys II Men прямо в лицо, при этом не снимая гипса. Коби просто взял и ударил его — бам!» — цитирует Спанки Sportskeeda.

По словам комика, он не знал, встречались ли на тот момент Бренда, девушка Брайанта и Ваня Моррис.

Напомним, 26 января 2020 года в возрасте 41 года Коби Брайант погиб при крушении частного вертолёта Sikorsky S-76 в Калабасасе (штат Калифорния). В катастрофе погибли ещё несколько человек, в том числе его 13-летняя дочь Джианна.

Всю свою карьеру в НБА (с 1996 по 2016 год) Брайант провёл в составе «озёрников».

Материалы по теме
Мурал с Брайантом и Дончичем появился в Лос-Анджелесе. Фото
Истории
Мурал с Брайантом и Дончичем появился в Лос-Анджелесе. Фото
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android