Руководство «Финикса» рассматривает обмен Дюранта в межсезонье — инсайдер

Известный североамериканский инсайдер Шэмс Чарания сообщил в эфире телеканала ESPN, что руководство клуба «Финикс Санз» рассматривает обмен лёгкого форварда Кевина Дюранта в межсезонье.

По его информации, фронт-офис «Финикса» хочет провести значительную перестройку команды этим летом. И руководство «Санз», и Дюрант готовы рассмотреть варианты обмена. Ожидается, что в борьбе за подписание Кевина будут участвовать от четырёх до шести клубов.

В данный момент «Финикс Санз» занимает 11-е место в Западной конференции, одержав 28 побед и потерпев 33 поражения в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).