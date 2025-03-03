Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Нечем хвастаться». Известный комик Спанки Хейес не считает Леброна лучшим в истории

«Нечем хвастаться». Известный комик Спанки Хейес не считает Леброна лучшим в истории
Комментарии

Сейчас читают: Известный комик, актёр и музыкальный исполнитель Спанки Хэйес высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«К чёрту Леброна Джеймса! Но я ненавижу людей, которые на него наезжают. Он крутой баскетболист. Он один из величайших, феноменальный игрок. Однако он никогда не был в моей команде, так что пусть идёт к чёрту. Если ты 10 раз выходил в финал и смог выиграть только четырежды, то этого недостаточно, чтобы хвастаться. Он ходил на танцы 10 раз и забрал только четыре базы», — приводит слова Спанки Sportskeeda.

Ранее Джеймс достиг отметки в 1000 побед в рамках регулярных чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сейчас читают:
Леброн Джеймс близок к вершине, которую ещё никто не покорял. Это будет уникально
Леброн Джеймс близок к вершине, которую ещё никто не покорял. Это будет уникально
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android