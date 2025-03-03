«Нечем хвастаться». Известный комик Спанки Хейес не считает Леброна лучшим в истории

Сейчас читают: Известный комик, актёр и музыкальный исполнитель Спанки Хэйес высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«К чёрту Леброна Джеймса! Но я ненавижу людей, которые на него наезжают. Он крутой баскетболист. Он один из величайших, феноменальный игрок. Однако он никогда не был в моей команде, так что пусть идёт к чёрту. Если ты 10 раз выходил в финал и смог выиграть только четырежды, то этого недостаточно, чтобы хвастаться. Он ходил на танцы 10 раз и забрал только четыре базы», — приводит слова Спанки Sportskeeda.

Ранее Джеймс достиг отметки в 1000 побед в рамках регулярных чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).