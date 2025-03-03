Леброн Джеймс в 40 лет по статистике близок к своей праймовой форме 12-летней давности

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в свои 40 лет выступает на уровне своей версии из сезона-2012/2013, когда он был признан самым ценным игроком (MVP).

С того момента, когда ему исполнилось 40 лет (30 декабря 2024 года), Леброн принял участие в 27 играх, по итогам которых в среднем за встречу набирает 26,1 очка, делает 8,2 подбора и отдаёт 8,1 результативной передачи.

В сезоне-2012/2013, в свою очередь, 28-летний Леброн Джеймс в среднем набирал 26,8 очка, делал 8,0 подбора, а также отдавал 7,3 передачи.