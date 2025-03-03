Яннис Адетокунбо утверждает, что его дуэт с Дэмьеном Лиллардом является лучшим в НБА

30-летний тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о своём дуэте с 34-летним разыгрывающим защитником Дэмьеном Лиллардом.

«Буду с вами откровенен: я не так пристально слежу за НБА, как следовало. Но есть ли в лиге более результативный дуэт, чем наш с Дэймом? О чём мы вообще говорим? Я чувствую, что люди создали миф о том, что мы с Дэймом не ладим. Но ни один другой дуэт не выступает лучше, чем мы сейчас.

Мы можем полагаться друг на друга и доверять своим навыкам. Вместе нам удалось проделать большую работу по раскрытию потенциала каждого из нас. Наша цель с Лиллардом — создать менталитет победителей, культуру, которая будет вдохновлять нас на достижение новых высот. Хотим побеждать, вот и всё», — приводит слова Адетокунбо портал Fadeaway World.