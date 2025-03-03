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Егор Дёмин — на 13-м месте в рейтинге участников драфта-2025 по версии Sports Illustrated

Егор Дёмин — на 13-м месте в рейтинге участников драфта-2025 по версии Sports Illustrated
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18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в США за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на позиции разыгрывающего защитника, занял 13-е место среди всех кандидатов студенческой лиги на драфте НБА — 2025 по версии издания Sports Illustrated.

Рейтинг баскетболистов NCAA перед драфтом НБА — 2025 на 3 марта по версии Sports Illustrated:

1. Купер Флэгг («Дьюк Блю Девилз»).
2. Дилан Харпер («Рутгерс Скарлет Найтс»).
3. Вальдес Эджкомб-младший («Бэйлор Беарс»).
4. Эйс Бэйли («Рутгерс Скарлет Найтс»).
5. Каспарас Якуционис («Иллинойс Файтинг Иллини»).
6. Тре Джонсон («Техас Лонгхорн»).

13. Егор Дёмин (университет Бригама Янга (BYU).

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