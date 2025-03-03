Серена Уильямс стала совладелицей клуба WNBA

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс стала совладелицей канадской команды «Торонто Темпо», которая выступает в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA).

«Я очень рада объявить о своём участии в качестве владельца первой канадской команды WNBA «Торонто Темпо». Этот момент связан не только с баскетболом, но и с тем, чтобы продемонстрировать истинную ценность и потенциал спортсменок. Я всегда говорила, что женский спорт — это невероятная возможность для инвестиций», — приводит слова Серены Уильямс пресс-служба команды.