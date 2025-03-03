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Представлен обновлённый рейтинг команд НБА. «Оклахома» больше не лидер, «Никс» — в топ-5

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений.

Топ лучших команд НБА на данный момент:

1. «Кливленд Кавальерс»

2. «Оклахома-Сити Тандер»

3. «Бостон Селтикс»

4. «Лос-Анджелес Лейкерс»

5. «Нью-Йорк Никс»

6. «Денвер Наггетс»

7. «Индиана Пэйсерс»

8. «Мемфис Гриззлиз»

9. «Хьюстон Рокетс»

10. «Миннесота Тимбервулвз»

11. «Голден Стэйт Уорриорз»

12. «Милуоки Бакс»

13. «Детройт Пистонс»

14. «Лос-Анджелес Клипперс»

15. «Даллас Маверикс»

16. «Портленд Трэйл Блэйзерс»

17. «Сакраменто Кингз»

18. «Майами Хит»

19. «Орландо Мэджик»

20. «Сан-Антонио Спёрс»

21. «Атланта Хоукс»

22. «Финикс Санз»

23. «Нью-Орлеан Пеликанс»

24. «Бруклин Нетс»

25. «Чикаго Буллз»

26. «Торонто Рэпторс»

27. «Филадельфия Сиксерс»

28. «Юта Джаз»

29. «Вашингтон Уизардс»

30. «Шарлотт Хорнетс»