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Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Представлен обновлённый рейтинг команд НБА. «Оклахома» больше не лидер, «Никс» — в топ-5

Представлен обновлённый рейтинг команд НБА. «Оклахома» больше не лидер, «Никс» — в топ-5
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений.

Топ лучших команд НБА на данный момент:

1. «Кливленд Кавальерс»
2. «Оклахома-Сити Тандер»
3. «Бостон Селтикс»
4. «Лос-Анджелес Лейкерс»
5. «Нью-Йорк Никс»
6. «Денвер Наггетс»
7. «Индиана Пэйсерс»
8. «Мемфис Гриззлиз»
9. «Хьюстон Рокетс»
10. «Миннесота Тимбервулвз»
11. «Голден Стэйт Уорриорз»
12. «Милуоки Бакс»
13. «Детройт Пистонс»
14. «Лос-Анджелес Клипперс»
15. «Даллас Маверикс»
16. «Портленд Трэйл Блэйзерс»
17. «Сакраменто Кингз»
18. «Майами Хит»
19. «Орландо Мэджик»
20. «Сан-Антонио Спёрс»
21. «Атланта Хоукс»
22. «Финикс Санз»
23. «Нью-Орлеан Пеликанс»
24. «Бруклин Нетс»
25. «Чикаго Буллз»
26. «Торонто Рэпторс»
27. «Филадельфия Сиксерс»
28. «Юта Джаз»
29. «Вашингтон Уизардс»
30. «Шарлотт Хорнетс»

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