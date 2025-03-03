Стивен Эй Смит посоветовал Дэвину Букеру уйти из «Финикса»

Североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит высказался о будущем баскетболиста «Финикс Санз» Дэвина Букера.

«Финиксу» будет необходимо обменять Дюранта или Букера. Если уйдёт Дюрант, то команда получит какие-то активы, но эти активы смогут только поспособствовать длительному проекту восстановления команды. Букеру не нужно участвовать в этом. Ему всего 28 лет. Команда в упадке. Нет никакого способа быстро решить этот вопрос. На его месте я бы ушёл», — приводит слова Эй Смита AZ Central.

В данный момент «Финикс Санз» занимает 11-е место в Западной конференции, одержав 28 побед и потерпев 33 поражения в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).