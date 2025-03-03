Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джоэл Эмбиид изучает вариант лечения колена в Германии по примеру Коби Брайанта

Джоэл Эмбиид изучает вариант лечения колена в Германии по примеру Коби Брайанта
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс утверждает, что 30-летний камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассматривает вариант лечения колена в Германии по примеру легендарного Коби Брайанта.

«В США есть специалисты, которые могут помочь в решении проблем с коленями. Например, Нил Эль-Аттраче или Райли Уильямс. Большинство команд и агентов предлагают игрокам услышать два, три чужих мнения, а если речь идёт о Джоэле, то даже четыре и пять. Я говорил с Эмбиидом об этом, он рассматривал вариант поездки в Германию, как это делал Брайант.

Существуют различные методы и способы облегчить боль, но если для решения проблемы требуется хирургическое вмешательство, то его необходимо сделать. Я думаю, что в этом сезоне подготовка заняла немного больше времени, чем обычно, но, если учитывать текущее состояние дел, это [прекращение играть до конца сезона] было правильным решением», — приводит слова Парсонса портал Fadeaway World.

Процедура лечения колена по методу Коби Брайанта представляет собой стимулирование кровообращения. Это нехирургический метод, при котором у пациента берут кровь, обрабатывают её для уменьшения воспаления и повторно вводят в колено, чтобы ускорить процесс заживления. Пятикратный чемпион НБА также проходил этот курс на последних этапах карьеры.

Материалы по теме
Травмы их окончательно сломали. Джоэл Эмбиид — следующий кандидат?
Травмы их окончательно сломали. Джоэл Эмбиид — следующий кандидат?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android