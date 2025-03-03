Джоэл Эмбиид изучает вариант лечения колена в Германии по примеру Коби Брайанта

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс утверждает, что 30-летний камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассматривает вариант лечения колена в Германии по примеру легендарного Коби Брайанта.

«В США есть специалисты, которые могут помочь в решении проблем с коленями. Например, Нил Эль-Аттраче или Райли Уильямс. Большинство команд и агентов предлагают игрокам услышать два, три чужих мнения, а если речь идёт о Джоэле, то даже четыре и пять. Я говорил с Эмбиидом об этом, он рассматривал вариант поездки в Германию, как это делал Брайант.

Существуют различные методы и способы облегчить боль, но если для решения проблемы требуется хирургическое вмешательство, то его необходимо сделать. Я думаю, что в этом сезоне подготовка заняла немного больше времени, чем обычно, но, если учитывать текущее состояние дел, это [прекращение играть до конца сезона] было правильным решением», — приводит слова Парсонса портал Fadeaway World.

Процедура лечения колена по методу Коби Брайанта представляет собой стимулирование кровообращения. Это нехирургический метод, при котором у пациента берут кровь, обрабатывают её для уменьшения воспаления и повторно вводят в колено, чтобы ускорить процесс заживления. Пятикратный чемпион НБА также проходил этот курс на последних этапах карьеры.